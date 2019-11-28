  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

الشروع ببناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 23:48

الشروع ببناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر
عرب ٤٨

شرعت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون"، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، والتي كانت قد صادقت عليها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حاليا 96 وحدة، ستتحول "نوف تسيون" إلى أكبر مستوطنة إسرائيلية داخل الأحياء الفلسطيني في القدس.

وأفادت منظمات غير حكومية إتمام مراحل البناء المخططة في "نوف تسيون"، سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية، وبناء فندق بسعة 150 غرفة، وسيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل ما تبقى من أراضي المقدسيين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المستوطنة أنشأت كحي خاص من قبل مستثمرين يهود، في قلب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة؛ حيث تقدم مستثمرون يهود مطلع تسعينيات القرن الماضي بمشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على ما مساحته 114 دونمًا، وتمت المصادقة على المشروع في عام 1993، وتم تأجيل البناء حتى عام 2002، وتم إسكانها بالمستوطنين قبل نحو ثمانية أعوام.

 

وبحسب الصحيفة، فإن الأرض التي تم تخصيصها لتوسيع المستوطنة، كانت موضع نزاع قانوني لفترة طويلة، وقبل عقد من الزمن، حاول رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، شراء المنطقة لمنع توسع المستوطنة، لكن المحاولة باءت بالفشل، وفي النهاية استحوذت الإسرائيلي رامي ليفي، على الأرض.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن الأرض اليوم مملوكة لليفي ورجل الأعمال الأسترالي اليهودي، أحد مؤسسي شركة "سكايب"، كيفن بريمستر.

ولفت الموقع إلى إن البناء الحالي ليس سوى المرحلة الأولى من المشروع، وتشتمل المرحلة الثانية على خطتين لبناء 350 وحدة سكنية، وفندق، وقطار هوائي.

أما في المرحلة الأخيرة من المشروع، فسيتم بناء 550 وحدة استيطانية، وفندق مكون من 150 غرفة وبنايات للخدمات العامة.

يذكر أن الشركة المنفذة للمشروع، قررت بناء جدار حول المنطقة تحت حراسة الأمن الإسرائيلي بعد الاحتجاج الفلسطيني على المشروع، وبعدها تمت إقامة الأبنية وإسكانها بالمستوطنين.

 


#جبل المكبر
#نوف تسيون
#بؤرة استيطانية
#القدس المحتلة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

للجمعة الثالثة على التوالي: إلغاء مسيرات العودة في غزة
للجمعة الثالثة على التوالي: إلغاء مسيرات العودة في غزة

2019-11-27

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة

2019-11-27

الأردن يطلب من إسرائيل تسليمه جثمان الشهيد أبو دياك
الأردن يطلب من إسرائيل تسليمه جثمان الشهيد أبو دياك

2019-11-27

الأكثر قراءة

اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

2019-11-26
استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

2019-11-26
تمرد بالليكود:

تمرد بالليكود: "تعاون بين ساعر وإدلشتاين"

2019-11-26
الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2019-11-26
ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

2019-11-26