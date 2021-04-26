  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية: الاحتلال يجرف أراضي دير قديس ونعلين

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 15:56

تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية: الاحتلال يجرف أراضي دير قديس ونعلين
مستوطنون يشقون طريقا بأراضي نعلين ودير قديس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

جرفت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الإثنين، أراضي زراعية تابعة إلى عدد من المواطنين في قريتي دير قديس ونعلين قضاء رام الله، وذلك تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين قاموا كذلك بعمليات تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي القريتين.

وأقام الاحتلال عدة مستوطنات على أراضي المواطنين في تلك المنطقة منها "نيلي" و "نعلة" ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".

وتقع قرية دير قديس على بعد 16 كيلومترات الى الشمال الغربي من مدينة رام الله و 5 كم شرق خط الهدنة 1949، حيث بلغت رقعة مساحتها 8207 دونم، يعمل معظم سكانها في الزراعة، فيما صنف أكثر من 91% من المساحة الكلية للقرية كمنطقة "ج" حسب اتفاق أوسلو، واستغلت معظمها لصالح الاستيطان.

ولم يترك الاحتلال ومستوطنوه فرصة إلا واقتطعوا من أراضي القريتين لصالح أهداف الاحتلال المختلفة، تمثلت معظمها في بناء المستوطنات وشق الطرق الاستيطانية الالتفافية وليس أخيرا جدار الفصل العنصري.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مستوطنون
#نعلين
#ديرقديس
#مستوطنون
#بؤرة استيطانية

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب إثر انقلاب جرار زراعي في الأغوار
مصرع شاب إثر انقلاب جرار زراعي في الأغوار

2021-04-26

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا

2021-04-26

أربعون يوما على إضراب الأسير عماد سواركة
أربعون يوما على إضراب الأسير عماد سواركة

2021-04-26

الأكثر قراءة

بعد الغضب الشعبي: الاحتلال يزيل السواتر الحديدية من باب العامود

بعد الغضب الشعبي: الاحتلال يزيل السواتر الحديدية من باب العامود

2021-04-25
العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

2021-04-25
سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

2021-04-25
حماس:

حماس: "ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل العدو ومنشآته"

2021-04-25
كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

2021-04-25