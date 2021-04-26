تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية: الاحتلال يجرف أراضي دير قديس ونعلين

جرفت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الإثنين، أراضي زراعية تابعة إلى عدد من المواطنين في قريتي دير قديس ونعلين قضاء رام الله، وذلك تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين قاموا كذلك بعمليات تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي القريتين.

وأقام الاحتلال عدة مستوطنات على أراضي المواطنين في تلك المنطقة منها "نيلي" و "نعلة" ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".

وتقع قرية دير قديس على بعد 16 كيلومترات الى الشمال الغربي من مدينة رام الله و 5 كم شرق خط الهدنة 1949، حيث بلغت رقعة مساحتها 8207 دونم، يعمل معظم سكانها في الزراعة، فيما صنف أكثر من 91% من المساحة الكلية للقرية كمنطقة "ج" حسب اتفاق أوسلو، واستغلت معظمها لصالح الاستيطان.

ولم يترك الاحتلال ومستوطنوه فرصة إلا واقتطعوا من أراضي القريتين لصالح أهداف الاحتلال المختلفة، تمثلت معظمها في بناء المستوطنات وشق الطرق الاستيطانية الالتفافية وليس أخيرا جدار الفصل العنصري.