إرهاب المستوطنين: اعتداء على رعاة الأغانم وجيش الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين

أصيب، اليوم السبت، راعي أغانم فلسطيني بجروح، واعتقل 6 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على رعاة الأغنام في منطقة أم القبا بالأغوار الفلسطينية الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، لـ"وفا"، إن "نحو 60 مستوطنا من مجموعة ‘شبيبة التلال‘ الإرهابية، اقتحموا المنطقة، واعتدوا على الرعاة، واندلعت مواجهات بالأيدي والحجارة، أدت إلى إصابة المواطن محمد أحمد عليان عوض بجروح، قبل اعتقاله".

وأضاف بشارات، أن "جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين، واعتقل إلى جانب عليان 5 من رعاة الأغنام، هم: الأشقاء أحمد واسماعيل ومحمد حمد عليان عوض، إضافة إلى مهند محمد الصغير عوض، وحذيفة نبيل مصطفى دراغمة".

وأكد بشارات أن "المستوطنين وجيش الاحتلال ما زالوا حتى اللحظة ينتشرون في الجبال، ويقومون بأعمال عربدة بحق الرعاة".

ويذكر أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على الفلسطينيين ورعاة الأغنام في غالبية مناطق الأغوار الشمالية، بحماية حماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد اقتحم مئات المستوطنين، يوم الخميس، أراضي فلسطينية بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة، شمال نابلس، في تظاهرة للمطالبة بإعادة السكن في مستوطنة "حوميش" المخلاة.

وتأتي هذه التظاهرة بعد أسبوع على عملية إطلاق نار في "حوميش" أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية أعداد المستوطنين المتظاهرين بأعداد تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف.

وأدّت مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين إلى إصابة 127 فلسطينيًا في قرية برقة.