مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام بأريحا ويشقون طريقا استيطانيا بالخضر

هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، رعاة أغنام في منطقة المعرجات، قضاء أريحا، في الوقت الذي شرعت مجموعات من المستوطنين في شق طريقا استيطانيا، في أراضي بلدة الخضر، قضاء بيت لحم.

وقال أمين سر حركة فتح في المعرجات سليمان مليحات، إن عددا من المستوطنين المسلحين هاجموا رعاة أغنام في منطقة عرب المليحات في أراضي المعرجات، وحاولوا سرقة أغنامهم، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على مغادرة المكان.

يأتي ذلك، بعد أن أقام مجموعة من المستوطنين، مساء الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات، قضاء أريحا.

وبين الناشط الإعلامي في أريحا فارس كعابنة، أن عددا من المستوطنين أقاموا خياما وأحضروا مواشي في منطقة المعرجات، وذلك ضمن ما يعرف بالاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في أريحا والأغوار.

وأشار الناشط حمزة زبيدات، إلى أن المستوطنين يتعمدون الانتشار بهذه الطريقة قرب المستوطنات لمنع وصول الفلسطينيين للمنطقة أو رعي أغنامهم فيها، موضحا أن ما أقيم من خيام يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من مستوطنة "كوخاف هشاخر".

إلى ذلك، شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطانية، في أراضي بلدة الخضر، قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين شرعوا، بشق طريق في منطقة "الشعف" بأراضي عين القسيس غرب البلدة، يوصل إلى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، المقامة على أراضي المواطنين.

وأضاف أن الشارع الاستيطاني سيمر من وسط أراضي تقدر مساحتها بحوالي (40 دونما)، ما يعني سلب المزيد من الأراضي، علما أنه تم قبل أيام وبقرار عسكري احتلالي، وضع اليد على أراضٍ في نفس المنطقة لنصب بوابات حديدية، من شأنها عزل عشرات الدونمات وحرمان المواطنين من الوصول إليها.

وعلى صعيد الاعتداءات للمستوطنين، أقدمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الإثنين، على هدم وتخريب جزء من غرفة زراعية في مسافر يطا.

وأوضح منسق لجان الحماية بجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تخريب وهدم جزء من غرفة زراعية للمواطن جميل العمور، بخلة الضبع في مسافر يطا.

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا الدخول إلى أراضي المواطنين ومنعهم من رعي اغنامهم إلا أن المواطنين تصدوا لهم وطردوهم منها.