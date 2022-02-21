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بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 15:30

بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس
طريقي استيطاني على أراضي بمساحة 40 دونما (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قام مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريقا استيطانية وجرفوا أراضي زراعية، جنوب بلدة قريوت، قضاء نابلس، وذلك تمهيدا لوضع كرافانات وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي، أن الأهالي تفاجأوا صباحا بشق المستوطنين طريقا استيطانية تربط بين مستوطنة "عيليه" غرب البلدة بمستوطنة "شيلو" جنوبا، والمقامتين على أراضي المواطنين.

ونبه إلى أن المستوطنين جرفوا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية من البلدة، مبينا أن مساحة الأراضي المعتدى عليها تصل قرابة 40 دونما، منها عشرة دونمات مزروعة بأشتال الزيتون.

وأشار إلى أن التجريف يأتي تمهيدا لوضع كرفانات استيطانية بالمنطقة وإنشاء بؤرة استيطانية جديدة، مؤكدا أن الأهالي أزالوا العام الماضي بؤرة استيطانية في ذات المنطقة، منبها إلى أن إقامة البؤرة يعني كارثة كبيرة على القرية، كونها محاصرة من ثلاث مستوطنات وأربع بؤر استيطانية.

وأكد قريوتي ضرورة تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية وزيارة القرية للاطلاع على حجم الاعتداءات التي تتعرض لها القرية، منبها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات مقاومة شعبية، وتنظيم مسيرات مركزية رفضا لإجراءات المستوطنين.

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#بؤرة استيطانية
#نابلس
#قريوت
#طريق استيطاني
#مقاومة الاستيطان

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