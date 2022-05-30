بؤرة استيطانية جديدة بجالود وإخطارات بهدم منزلين بمسافر يطا

شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، ببناء بؤرة استيطانية جديدة، فوق أراضي بلدة جالود، قضاء نابلس، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزلين بمسافر يطا في محافظة الخليل.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إنه عقب عمليات التجريف في محيط البؤرة الاستيطانية "احيا" المقامة على الأراضي الجنوبية لبلدة جالود، شرع مستوطنون بتجهيز المنطقة بالبنية التحتية ونصب 7 بيوت متنقلة.

وأضاف أن البؤرة الاستيطانية الجديدة لا تبعد سوى أمتار عن أحياء البلدة التي يسكنها المواطنون.

إلى ذلك، أكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوت الاحتلال سلمت المواطن ناجح كعابنة إخطارا بهدم منزله في التجمع البدوي أم قصة، وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد إبراهيم الاتيمين، بهدم منزله في منطقة خشم الدرج، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتمارس قوات الاحتلال سياسة التهجير القسري بحق المواطنين في مسافر يطا، من خلال هدم المنازل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي وإتلاف المزروعات، والتضيق على المزارعين في مناطق الرعي.

وفي محافظة جنين، استولت قوات الاحتلال على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة "ام ريحة" في بلدة يعبد، ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.

وذكر المواطن أحمد فهمي أبو بكر صاحب الأرض، أن قوة من جيش الاحتلال بصحبة مسؤول أمن مستوطنة "مافو دوتان" المقامة فوق أراضي البلدة قاموا بمداهمة أرضه الزراعية في منطقة "ام ريحة" ومنعوه من بناء خزان مياه واستولوا على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها إلى داخل المستوطنة واعتقاله.

وأضاف أبو بكر، أن قوات الاحتلال قامت باحتجازه وتصويره وتصوير العمال واستجوابهم داخل أرضه.