المصادقة على مخطط لبناء 1446 وحدة استيطانية جنوبي القدس المحتلة

صادقت لجنة حكومية إسرائيلية، على خطة استيطانية جنوبي مدينة القدس المحتلة تقضي ببناء 1446 وحدة استيطانية في مستوطنة "القناة السفلية" على أراضي بلدة صور باهر الفلسطينية، وبين مستوطنتي "هار حوماه" و"غفعات همتوس".

جاء ذلك بحسب ما كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في وقت سابق، الثلاثاء. وأوضحت الحركة أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة القدس اجتمعت في وقت سابق، الإثنين، وصادقت على "إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في (مستوطنة) القناة السفلية للاعتراض".

وفي حال إيداع أي خطة استيطانية للاعتراض، فإنه يتم منح المتضررين فترة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم إلى لجنة الاعتراضات، وفي حال صادقت عليها اللجنة فإنها تعود إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة النهائية؛ علما بأن الجنة اللوائية لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وذكرت الباحثة في حركة "السلام الآن"، غفعات عوفران، في تغريدة على "تويتر"، أن اللجنة اللوائية أرجأت (إلى أجل غير مسمى) قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "غفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوبي المدينة.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة اللوائية بعد يومين من زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، منتصف الشهر الجاري، ولكن تم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع حيث انعقدت جلسة اللجنة، أمس الإثنين؛ علما بأن الإدارة الأميركية كانت قد ضغطت على الحكومة الإسرائيلية بإرجاء أي مخططات استيطانية إلى ما بعد زيارة بايدن إلى البلاد.

وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان، "هذه الخطط لا تضر فقط بعلاقات إسرائيل مع أكبر حليف لها (الولايات المتحدة)، ولكنها تضر بالمصالح الإسرائيلية وآفاق السلام والتسوية في القدس". وبحسب بيانات الحركة فإن أكثر من 230 ألف مستوطن، يعيشون في مستوطنات في القدس المحتلة.