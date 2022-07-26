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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على المزارعين بمسافر يطا

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 10:18

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على المزارعين بمسافر يطا
أهالي التوانة يحرثون أراضيهم التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت مجموعة من المستوطنين تدمير المحاصيل الزراعية والاعتداء على المزارعين ورعاة الماشية في خربة اقويويص بمسافر يطا قضاء الخليل.

وقال المزارع جبريل أبو عرام الذي يقطن في خربة اقويويص شرق يطا، إن مستوطني "متسبي يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا بالهراوات المزارعين وشتموهم بألفاظ نابية، وقاموا برعي ماشيتهم في محاصيل القمح والشعير واشتال الزيتون، ما تسبب بتخريب المحاصيل، وتكسير أشتال الزيتون.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور، أن المستوطنين المدججين بالسلاح يتبادلون الادوار مع سلطات الاحتلال التي توفر لهم الحماية الكاملة دوما، في تصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر، من خلال الهجوم على المنازل، والمنشآت، ورعي ماشيتهم في أراضي المواطنين، ومزروعاتهم، وتدمير شبكات الكهرباء، وسرقة مياه الشرب، لإجبار المواطنين على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

اقتحامات للأقصى

اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وسط قيود فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تملودية قبالة مسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وفرضت تقييدات على تحركهم وتنقلهم في ساحات الحرم خلال اقتحامات المستوطنين.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى القدس والأقصى والرباط فيه، على مدار أيام الأسبوع، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق التاسع من آب/ أغسطس المقبل، وفق التقويم العبري.

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