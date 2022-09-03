طولكرم: ملاحقة قانونية لمصانع إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين

قالت رئيسة سلطة جودة البيئة، نسرين التميمي، إن "العمل جارٍ لتشكيل لجنة، لإعداد ملف قانوني وبيئي كامل حول مخاطر مصانع ‘جيشوري‘ الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، غربي طولكرم".

وأضافت التميمي خلال جولة ميدانية مع نائب محافظ طولكرم، مصطفى طقاطقة، للوقوف على الآثار الناتجة عن الحريق الذي نشب الليلة الماضية، في مصانع "جيشوري"، أن "الملف يهدف إلى التحرك عبر مسار دولي بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، لوقف اعتداءات هذه المصانع وإزالتها، لما تشكله من خطر على صحة المواطنين والبيئة".

ووجهت التميمي دعوة للأهالي لتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات مصانع "جيشوري" وضررها من خلال مكتب سلطة جودة البيئة في طولكرم.

وتطرق طقاطقة إلى توجيهات محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، ومتابعته لمخاطر هذا الحادث الذي بات يتكرر، داخل مصانع "جيشوري"، للتخلص من المخلفات الكيماوية، ما يلحق ضررا بصحة المواطنين، وطلبة المدارس والجامعات خاصة جامعة خضوري، القريبة من تلك المنطقة.

ونشب حريق ضخم، الليلة الماضية، داخل المنطقة الصناعية التي تضم عددا من المصانع الإسرائيلية الخطرة المقامة على أراضي الفلسطينيين والوقف الإسلامي في المنطقة الغربية من مدينة طولكرم، ما شكل خطرا حقيقيا على المواطنين نتيجة الأبخرة والغازات السامة المنبعثة منه.