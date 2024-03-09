اليابان تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة بشكل كامل

في السادس من الجاري صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على بناء حوالي 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"أفرات" و"كيدار"

دعت الحكومة اليابانية، السبت، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن طوكيو لا تزال تشعر بقلق حقيقي بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتعرب عن أسفها العميق حيالها.

وأضاف البيان أنه رغم الدعوات المتكررة من اليابان والمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها غير القانونية في المنطقة من خلال بناء مساكن جديدة.

وتابع أن "الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتضر بإمكانية تطبيق حل الدولتين"، مضيفا أن اليابان دعت إسرائيل إلى التراجع عن قرارها وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.

ولفت إلى ضرورة الأخذ في الحسبان الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، وأعمال العنف والصراع في الضفة الغربية.

وجددت اليابان دعوتها إلى "تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر، خاصة قبل حلول شهر رمضان" الاثنين المقبل فلكيًا.

يشار إلى أنه في السادس من الجاري صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على بناء حوالي 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"أفرات" و"كيدار"، بادعاء أنها تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، ومقتل مستوطن واستشهاد منفذها.