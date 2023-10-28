لافروف: لا يمكن تدمير حماس دون تدمير غزة

"روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي".

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه "لا يمكن تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين".

وأوضح في مقابلة مع وكالة "بيلتا" للأنباء، أن روسيا "تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي".

ووصف الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل بـ "غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أعلنت أن ردها سيكون بلا رحمة، دون الالتزام التام بمعايير القانون الدولي، وأنها ستقضي على حركة حماس".

وأضاف: "لا يمكن تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين".

وشدد وزير الخارجية الروسي على موقف بلاده الداعي إلى "ضرورة وقف الاشتباكات في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة"، معتبرًا أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

وتابع: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة".

وفي السياق، يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "حذر في تصريحات" مؤخرًا من أن "تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و"أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وجدد بوتين التأكيد على أن موقف روسيا إزاء "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين".