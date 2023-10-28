واشنطن: لا نضع خطوطًا حمراء لإسرائيل في غزة

كيربي: "على اتصال وثيق مع إسرائيل منذ بداية الاشتباكات"، على حد وصفه، مضيفًا: "لم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا المدنيين، والنهج الذي قد يختارون اتباعه، هذا ما يفعله الأصدقاء، ونحن أصدقاء".

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تضع خطوطًا حمراء لإسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وعبر في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الجمعة، عن دعم بلاده المطلق لإسرائيل قائلاً "مستمرون في دعم المتطلبات الأمنية لإسرائيل، وسنواصل ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة "على اتصال وثيق مع إسرائيل منذ بداية الاشتباكات"، على حد وصفه، مضيفًا: "لم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا المدنيين، والإصابات في صفوف المدنيين، والنهج الذي قد يختارون اتباعه، هذا ما يفعله الأصدقاء، ونحن أصدقاء"، بحسب "الأناضول" في تقرير نُشر اليوم السبت.

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع حربًا على قطاع غزة أطلقت عليها "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت، بحسب آخر احصائية متوفرة مساء الجمعة، 7326 شهيدًا، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسنًا، إضافة إلى إصابة 18967 آخرين بجراح مختلفة.