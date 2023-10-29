الحرب على غزة بأسبوعها الرابع: حصيلة الشهداء تتجاوز 8 آلاف

قصف جيش الاحتلال مناطق عدة جوا وبحرا وبرا وأوقعت غاراتها في ساعات الفجر والصباح، مئات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد، بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 23 غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تيليغرام

وقصف جيش الاحتلال مناطق عدة جوا وبحرا وبرا وأوقعت غاراتها في ساعات الفجر والصباح، مئات الشهداء والمصابين في جنوب ووسط القطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد -بينهم نحو 3200 طفل، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وسمعت أصوات اشتباكات عنيفة، على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ناتجة عن اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي تُحاول الدخول برًا إلى القطاع، وغارات جوية عنيفة في داخل القطاع.

وشاركت زوارق الاحتلال الحربية، بإطلاق قذائفها تجاه شاطئ السودانية غرب بيت لاهيا، إلى جانب سماع دوي إطلاق نار مكثف شرق خان يونس.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صد محاولة إسرائيلية للتوغل برا في غزة، ودرات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب بيت لاهيا شمالي غزة تخللها إطلاق مضادات دروع وقذائف هاون.

وأكدت كتائب القسام أن ثمن الإفراج عن المحتجزين لديها هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين.

كما أكد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار أن الحركة جاهزة فورا لصفقة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، مقابل جميع الأسرى لدى المقاومة.

وبينما يستمر تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، سجلت في ساعات الصباح عودة جزئية لشبكة الاتصالات والإنترنت. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قطعَ الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل قبل 3 أيام مع إعلانه توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت المرحلة الثانية من الحرب بإطلاق عمليات برية، بيد أنه ومسؤولين إسرائيليين آخرين أشاروا إلى محادثات جارية بشأن تبادل محتمل للأسرى.