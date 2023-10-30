الدفاع المدنيّ في غزّة: ما يحدث في تلّ الهوى "إبادة جماعيّة"

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة سلسلة غارات عنيفة على منطقة تلّ الهوى، ومحيط مستشفى القدس، ما تسبّب بدمار واسع في المنطقة، وسقوط قتلى ومصابين...

قال الدفاع المدنيّ الفلسطينيّ في قطاع غزّة، الاثنين، إنّ الهجمات الإسرائيليّة على منطقة تلّ الهوى جنوب مدينة غزّة "إبادة جماعيّة".

وقال المتحدّث باسم الدفاع المدنيّ، محمود بصل، خلال مؤتمر صحفيّ بمدينة غزّة: "الاحتلال أباد الشوارع الفرعيّة وليس لدينا القدرة على الوصول، وما يحدث في تلّ الهوى إبادة جماعيّة".

وأضاف: "مئات القنابل تسقط على تلّ الهوى، ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا، وجرى استهداف كلّ محيط مستشفى القدس، وشارع 8، وشارع 10".

وتابع "عندما تقدّمنا للمساعدة جرى استهدافنا فتركنا المكان".

بدوره، قال المكتب الإعلاميّ الحكوميّ في قطاع غزّة، في بيان اطّلعت عليه الأناضول: "ما يتمّ في منطقة تلّ الهوى ومحيط مستشفى القدس، جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلّب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدوليّ قبل فوات الأوان".

وشنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة سلسلة غارات عنيفة على منطقة تلّ الهوى، ومحيط مستشفى القدس، ما تسبّب بدمار واسع في المنطقة، وسقوط قتلى ومصابين.

ولم تصدر وزارة الصحّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، أيّ تفاصيل حول أعداد القتلى والمصابين جرّاء الغارات الإسرائيليّة على منطقة تلّ الهوى.

ومنذ 24 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيليّ غارات جوّيّة مكثّفة على الأحياء السكنيّة بغزّة، قتل فيها 8306 فلسطينيّين، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيّدة، بحسب وزارة الصحّة.

وفي الضفّة الغربيّة قتل 122 فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر، كما يشنّ الجيش الإسرائيليّ حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطينيّ بحسب مصادر فلسطينيّة رسميّة.