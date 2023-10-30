قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة والمستشفيات توشك على الانهيار

في ظل المحاولات الفاشلة للتوغل بريا في القطاع، والمقاومة الشرسة التي تعترض قواته على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للقطاع، لجأ الاحتلال فجر وصباح اليوم، لتكثيف غاراته على المنازل وإيقاع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، قصفه المدنيين برا وجوا وبحرا في مناطق مختلفة في قطاع غزة، بالتوازي مع محاولة قواتها التوغل في عمق القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ24.

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وفي ظل المحاولات الفاشلة للتوغل بريا في القطاع، والمقاومة الشرسة التي تعترض قواته على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للقطاع، لجأ الاحتلال فجر وصباح اليوم، لتكثيف غاراته على المنازل وإيقاع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، واستهدف الطيران الحربي منطقة قليبو شمال قطاع غزة، والمنطقة المحيطة بمقر وكالة الأونروا في غزة، وأحياء تل الهوى والصبرة وحي الزيتون والشجاعية.

وفي تصعيده ضد القطاع الصحي في القطاع، واصل قصف محيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، في محاولة للضغط على إدارته التي تواصل رفضها الاستجابة لطلبات الاحتلال بإخلائه، كما قصف الاحتلال محيط مستشفى الشفاء بغزة، كما قصف بشكل متكرر محيط مستشفى الصداقة التركي وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة، ما تسبب بإلحاق أضرار بليغة فيه وإصابة مرضى السرطان والطواقم الطبية بحالة هلع.

ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

واستشهد جراء العدوان 116 من الطواقم الطبيّة، و18 من فرق الإنقاذ، و35 إعلاميًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

يأتي ذلك، فيما أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها نفذت عمليتي إنزال خلف خطوط العدو وخاضت اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمرت آليات عسكرية.