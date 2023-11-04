الأونروا: ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة

"الأونروا": "الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقًا وغير آمن بعد قصف" إسرائيل نحو 10 مخابز في غزة".

رجحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة بسبب "عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية".

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وكتبت الوكالة، السبت، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "النساء والأطفال والمواليد الجدد في أنحاء غزة يتحملون عبء تصعيد الأعمال العدائية بشكل غير متناسب".

وأضافت: نتوقع ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة بسبب "عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية".

وشددت أن "عدد القتلى في غزة أصبح صاعقًا، فيما تستمر المأساة".

وأشارت إلى أن "نقص الإمدادات والقصف المستمر وانقطاع الاتصالات يجعل الإغاثة الإنسانية صعبة للغاية".

وأكدت "الأونروا" أن "الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقًا وغير آمن بعد قصف" إسرائيل نحو 10 مخابز في غزة".