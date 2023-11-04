29 يوما من الحرب: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين

الاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه على غزة لليوم الـ29، مخلفا أكثر من 9 آلاف شهيد و23 ألف مصاب. استهدفت الغارات مدرسة للنازحين ومستشفيات وأحياء سكنية مدنية مأهولة، مما أدى لمزيد من الضحايا، منذ أمس الجمعة.

يواصل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حربه لليوم الـ29 على قطاع غزة المُحاصَر، التي راح ضحيتها 9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود، وفقا للحصيلة الرسمية الأخيرة.

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ويُذكر أن، يوم أمس الجمعة، استهدف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين ومدخل مستشفى الشفاء ومحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في قطاع غزة، بالإضافة إلى قوافل من مركبات الإسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

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