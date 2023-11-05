4 شهداء بالخليل وأبو ديس واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر اليوم الأحد، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مدن والقرى والمخيمات التي شهدت مواجهات عنيفة تصديا للقوات المقتحمة.

استشهد شابان ن وأصيب 5 آخرون بجراح وصفت بين متوسطة وخطيرة، صباح اليوم الأحد، عقب اشتباكات مُسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وبعد اشتباكات استمرت لساعات، استشهد الشاب نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما) صباح اليوم الأحد، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنزل الذي تحصن داخل حلبية.

وبعد حصار المنزل لعدة ساعات تم قصف المنزل بقذيفتي "انيرجا" وهدم المنزل، ثم حمل الشهيد على مقدمة الجرافة واحتجاز الجثمان، كما سجلت 6 إصابات بينها 3 بحالة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المنزل الذي حصاره الاحتلال، بحسب ما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى المقاصد فرع أبو ديس، الدكتور عبد الله أبو هلال.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما) برصاص الاحتلال في أبو ديس، وإصابة 5 شبان بإصابات متفاوتة.

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اندلعت مواجهات اشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر اليوم الأحد، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مدن والقرى والمخيمات التي شهدت مواجهات عنيفة تصديا للقوات المقتحمة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة أبو ديس، في القدس المحتلة، قالت إن مطلوبا تحصن فيه، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة في المكان، تخللها تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت صاروخا موجها تجاه المنزل المحاصر في أبو ديس، تزامنا مع دعوات لأهالي المنطقة عبر سماعات المساجد ونصرة المقاوم المحاصر.

وتواصلت الاشتباكات في أبو ديس حتى ساعات الصباح، كما اندلعت مواجهات بعدة نقاط في محيط المنزل المحاصر الذي شرعت جرافة للاحتلال بهدمه.

وأصيب شاب بجراح خطيرة في المواجهات المندلعة بمحيط المنزل المحاصر ببلدة أبو ديس.

وأعلنت مدارس أبو ديس تحويل التعليم عن بعد بسبب اقتحام الاحتلال المستمر ومحاصرة أحد المنازل في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل وقصره جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية وحوسان غرب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وفي بلدة عزون بقلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شرقي نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال حي الألمانية والحي الشرقي بـمدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه جنود وآليات الاحتلال العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية وجرافة من طراز "D9" إلى مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن الاحتلال اعتقل كلًا من: الشيخ وليد جلامنة وهو والد المطارد محمد جلامنة من حي خروبة، والأسيرين المحررين محمد الصانوري وغسان الأطرش، والشبان قصي الهصيص، ومجد الجزرة، وأحمد وليد جلبوني، من أحياء مدينة جنين.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة، وذكر شهود عيان أن قوات خاصة إسرائيلية دهمت مخيم طولكرم للاجئين وسمعت أصوات إطلاق نار داخل المخيم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يعقوب حسين، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الجلزون، والاعتداء عليه بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته بجراح، وفق رواية عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي أمير أبو عرام، والباحث محمد القدومي، والأسير المحرر مصعب سعيد، عقب دهم منازلهم في بلدة بيرزيت.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت الشابين عوني الشخشير وهو أسير محرر من منزله في حي رفيديا، والشاب عدي الفاخوري من "كروم عاشور".

وتعرضت آليات الاحتلال لعمليات إطلاق نار قرب مخيم بلاطة للاجئين وفي منطقة "المقاطعة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال عوايصة، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الفارعة قضاء طوباس، بالإضافة إلى تيسير الجمل ونجله الشاب إياد، عقب اقتحام المنطقة الجنوبية بـمدينة الخليل،

واستهدف مسلحون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما أدى لتعطل آلية عسكرية بعد استهدافها على طريق كفر ثلث- عزون قضاء قلقيلية.