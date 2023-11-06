إصابات باشتباكات ومواجهات: حملة اعتقالات واسعة ومصادرة محتويات مطابع بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، خلال حملات دهم واسعة بمدن الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال، والتحريض على المقاومة المسلحة والضامن مع غزة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، عمليات اقتحام جديدة واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مع مسلحين، وكذلك اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ومصادرة محتويات ومعدات مطابع.

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واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، خلال حملات دهم واسعة بمدن الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال، والتحريض على المقاومة المسلحة والضامن مع غزة.

آثار الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال في بعض منازل الفلسطينيين فجر اليوم

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالقدم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في خلة الأيمان بنابلس، وفتشتها، كما فتشت الأراضي الفارغة، واعتقلت كلا من: نبيل عباد، ونور عباد، وعادل عباد، وعدي الدخيل، وهاني البخاري.

ومن محافظة رام الله، أعادت قوات الاحتلال اعتقال المحررة والطالبة الجامعية عهد التميمي من قرية النبي صالح، كما اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد اقتحام منزله في قرية دير قديس.

إعادة اعتقال المحررة عهد التميمي

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بينهم سيدة، عرف منهم المحرر أشرف عصفور أبو سنينة، وأحمد يوسف قزاز ومنال سعيد دودين من مدينة دورا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مطابع ومكتبات في الخليل، وصادرت محتوياتها، عرف منها: بانوراما، وانفينتي، وأنسام.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، تخللها عمليات تفتيش وتخريب للممتلكات والاعتداء على الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال أكثر من 15 منزلا في عناتا، واعتقلت 7 فلسطينيين، منهم مسؤول الإعلام في محافظة القدس معروف الرفاعي، والقيادي بحركة فتح رأفت عليان، ويزن سلامة، ومحمد أحمد حميدة أبو هنية، وعلاء أحمد أبو هنية، ومحمد بسام النوري، ويزن هيثم مخامرة، كما سلمت بلاغا للشاب يوسف محمود حلوة للمقابلة.

واندلعت مواجهات واشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس وبلدة طمون، وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع إصابتين بالرصاص الحي في صفوف الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم بعدد كبير من الآليّات، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الشاب مسلم طاهر نعالوة.

واستهدف مسلحون دوريات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة يعبد قضاء جنين، وأعاد الاحتلال اعتقال المحرر محمود بسام حمارشة من منزله ومنازل عدد من أقربائه وتخريب محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قندس الشرفي من بلدة فقوعة شمال جنين، وزيد ضياء الأحمد من بلدة رمانة، وحذيفة يحيى من بلدة العرقة غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي بعدد من الآليات العسكرية، حيث تم استهدافها بإطلاق نار، إذ تمركزت القوات على شارع نابلس وفي حي نزال، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، واعتقلت المواطن نائل موافي ونجله قصي بعد مداهمة منزلهم.