70 معتقلا الإثنين و2150 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في القدس وضواحيها، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، ونابلس، رافق ذلك اعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت نحو 70 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم سيدتان منال دودين، ومنتهى الطويل زوجة الأسير جمال الطويل، والفتاة عهد التميمي.

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وتركزت عمليات الاعتقال في القدس وضواحيها، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، ونابلس، رافق ذلك اعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، وعمليات الانتقام الجماعية.

وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت 2150 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

وشملت حملات الاعتقال المتواصلة، كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن حملات الاعتقال التي تنفذ، يتبعها تهديدات لعائلات يطالب الاحتلال بتسليم أنفسهم، حيث شكلت عمليات اعتقال أفراد من العائلة كرهائن إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عدا عن عمليات الاعتقال على الحواجز، والاستدعاءات.