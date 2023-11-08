الحرب على غزة: عشرات الشهداء والإصابات ومباحثات لـ"هدنة مؤقتة"

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مناقشاتها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة بغية إدخال مساعدات إنسانية وبحث ملف المختطفين واحتمال إطلاق سراح الرهائن.

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 33 على التوالي، حيث جددت الطيران الحربي للاحتلال شن غارات على مناطق مختلفة بالقطاع والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، علما أن الاحتلال ارتكب، مساء الثلاثاء، مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.

وجدد الطيران الحرب للاحتلال، اليوم الأربعاء، القصف الجوي على القطاع، فيما شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على أكثر من محور في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 10328 شهيدا معظمهم مدنيون وبينهم آلاف الأطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

إلى ذلك، تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مناقشاتها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة بغية إدخال مساعدات إنسانية وبحث ملف المختطفين واحتمال إطلاق سراح الرهائن.

وأبلغ بايدن نتنياهو خلال اتصال بينهما، مساء الثلاثاء، بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن، علما أن نتنياهو رفض في السابق وقف النار ما لم يتم الإفراج عن الرهائن لدى حماس.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول أخرى في العالم الى وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تدعمها واشنطن التي تدفع في اتجاه "توقف إنساني" لإطلاق النار وتشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".