غزة: الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار والصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض

ما يقارب 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، يعيشون في ملاجئ شديدة الزحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة، مما يزيد خطر انتقال الأمراض المعدية.

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة، فيما دعت الأونروا واشنطن لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء الحصار، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وقالت المنظمة في بيان إن استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة والزحام الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضاعف معدلات انتشار الأوبئة، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلا.

وأوضحت المنظمة العالمية أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، مما زاد خطر انتشار العدوى البكتيرية -مثل الإسهال- زيادة كبيرة مع شرب المياه الملوثة، كما أدى نقص الوقود أيضا إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، مما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع واسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها.

ولفت البيان إلى أن هذا الوضع مقلق، خاصة لما يقارب 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، ولا سيما من يعيشون في ملاجئ شديدة الزحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة، مما يزيد خطر انتقال الأمراض المعدية.

وأشار البيان إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة تعمل على توسيع نطاق نظام مرن لرصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ.

إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار الفوري يمكن أن يحول دون وقوع كارثة، مطالبا بإنهاء الحصار المفروض على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى القطاع دون قيود.

ولفت المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في أنحاء قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأشار إلى أن آلاف المدنيين في القسم الشمالي من غزة يتوجهون إلى جنوب القطاع سيرا على الأقدام في ظل افتقارهم إلى المياه والدواء والحاجات الأساسية.

ودعا مهنا إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية كي يستعيد أهل غزة قدرتهم على الاستمرار.