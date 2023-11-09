مواجهات واشتباكات بالضفة: شهيد متأثرا بإصابته في بيت لحم

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 165، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس منذ بداية العام الجاري 373 شهيدا.

اندلعت صباح وفجر اليوم الخميس، مواجهات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة تخللتها اشتباكات في بعض المناطق بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال، فيما أعلن عن استشهاد محمد فريد ثوابته متأثرا بإصابته في بيت لحم.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما) في بيت فجار جنوب بيت لحم، وأنس ناصر محمد أبو عطوان (30 عاما)، من دورا جنوب الخليل.

الشهيد محمد فريد ثوابتة

واستشهد ثواتبة متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن، أثناء اقتحام مدينة بيت لحم يوم أمس الأربعاء، حيث تعامل مستشفى "بيت جالا" الحكومي، مع 19 إصابة، بينهم 3 إصابات بحالة خطيرة وإصابة حرجة.

وفي محافظة الخليل، استشهد الشاب ناصر محمد أبو عطوان فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة دورا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 165، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس منذ بداية العام الجاري 373 شهيدا.

الشهيد أنس ناصر أبو عطوان

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينتي جنين وطوباس، تزامنا مع إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات محلية الصنع في آليات وجرافات الاحتلال.

واندلعت مواجهات تخللها إطلاق نار واشتباكات مسلحة، في مدينة جنين ومحيط وأطراف مخيم جنين، عقب اقتحام عشرات الآليات العسكرية و4 جرافات تابعة لقوات الاحتلال جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة جنين وأطراف المخيم بجرافات عسكرية، وشرعت بعمليات تجريف للشوارع والنصب التذكارية.

وأغلقت جرافة جيش الاحتلال مدخل مخيم جنين بالسواتر الترابية، قبل اقتحامه من جهة الساحة، وتجريف وتدمير ساحة المخيم الرئيسية، مع اندلاع مواجهات في المنطقة ومحيط مدرسة وكالة "الأونروا"، وسط استمرار تفجير العبوات وإطلاق نار يستهدف الاحتلال.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الشرقية بعدة آليات ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 فلسطينيين؛ بينهم سيدة، خلال حملة اقتحامات واسعة للمنازل في عدة أحياء بمدينة طوباس.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف "دوار الأحمدين" في مدينة طوباس، خلال عملية الاقتحام التي استمرت لعدة ساعات.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله، حيث بلغ عن إصابة بالرصاص الحي وصفت بالخطيرة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وملاحقة في محيط وداخل بلدتي عقربا وبيت فوريك شرقي مدينة نابلس، تخللها عمليات اقتحام ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب مواطنين ميدانيا.

وجاءت إجراءات الاحتلال بعد تعرض مركبة للمستوطنين الليلة الماضية لإطلاق نار من قبل مسلحين على الشارع المحاذي لعقربا وبيت فوريك باتجاه الأغوار، وإصابة مستوطنين داخل المركبة وعدم التعرض للطفل المتواجد فيها.

وأعلن الاحتلال بلدة عقربا منطقة عسكرية مغلقة وأغلق الطرق المحيطة بها وسمح للمركبات القادمة من بيتا بالمرور بالبلدة، مع إجراءات تفتيش مشددة.

وشهدت بلدة بيت فوريك، فجر اليوم الخميس، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، ونُقلت إلى مركز الصداقة الطبي في البلدة.