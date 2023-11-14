الصحة العالمية: نقل المرضى من الشفاء "مستحيل"... يجب أن يكون المستشفى ملاذا آمنا

الصحة العالمية تفند المزاعم الإسرائيلية، وتؤكد أن نقل المرضى الأكثر ضعفا سيؤدي حتما إلى حالات وفاة، ورفضت الدعوات الإسرائيلية بإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء، وتساءلت "لم ستحتاجون لنقلهم أصلا؟ يجب ألا يتعرّض مستشفى للهجوم إطلاقا. المستشفى ملاذ آمن".

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن نقل المرضى الأكثر عرضة للخطر من مستشفى الشفاء في غزة بات "مهمة مستحيلة"، وفندت المزاعم الإسرائيلية بأن "المجتمع الدولي كان بإمكانه تسهيل نقل المرضى، لكنه لم يقم بأي شيء، باستثناء توبيخ إسرائيل وإعطاء حماس بطاقة مرور مجانية".

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وانتقدت البعثة الإسرائيلية في جنيف، نهاية الأسبوع، منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لرفضها الدعوات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى الشفاء، فيما تتعرّض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة في ظل استهداف المستشفيات والأعداد الهائلة في صفوف الضحايا المدنيين لحربها على غزة.

وادعت البعثة الإسرائيلية بأن "المجتمع الدولي كان بإمكانه تسهيل نقل المرضى، لكنه لم يقم بأي شيء، باستثناء توبيخ إسرائيل وإعطاء حماس بطاقة مرور مجانية"، غير أن منظمة الصحة فندت الادعاءات الإسرائيلية وأكدت أن نقل المرضى الأكثر ضعفا سيؤدي حتما إلى حالات وفاة.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، أن "السبب الذي دفعنا للقول إنه لا يمكن إجلاء الناس هو قبل كل شيء.. أن الناس في المستشفيات معرّضون للخطر بشكل كبير، إنهم يعانون من المرض الشديد. لذا فإن نقلهم مهمة مستحيلة".

وأضافت أن ذلك سيكون بمثابة "الطلب من الأطباء والممرضين نقل أشخاص رغم معرفتهم بأن الأمر سيقتلهم". وتابعت في حديث للصحافيين في جنيف، "ولم ستحتاجون لنقلهم أصلا؟ يجب ألا يتعرّض مستشفى للهجوم إطلاقا. المستشفى ملاذ آمن. إنه أمر متفق عليه بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتحاصر القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة؛ ويفيد أطباء بأن الآلاف عالقون في ظروف مروعة. كما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "المستشفيات محمية بسبب وظيفتها المتمثلة بإنقاذ حياة المصابين والمرضى".

وشددت على أنه بينما يمكن للمستشفيات أن تخسر هذه الحماية في ظل ظروف محددة، إلا أن ذلك "ليس رخصة مفتوحة للقتل". فيما أشارت هاريس إلى نقص في إمكانيات الرعاية الصحية في جنوب غزة إذ أن الجزء الأكبر من الرعاية الصحية، وخصوصا للحالات الأكثر تعقيدا، كان يتم توفيره في الشمال.

وأكدت أن العديد من المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد. وقالت "إن نقل المرضى من الشمال قد يؤدي إلى مقتلهم.. أين تضعونهم؟". وتابعت "هناك أسباب واضحة جدا تجعل من ذلك أمرا غير قابل للتطبيق بأي شكل كان".

وكانت المنظمة قد أوضحت أن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزّة خارجة عن الخدمة بسبب شحّ الوقود والهجمات الإسرائيليّة والبيئة غير الآمنة. وأوضحت أن 22 مستشفى من أصل 36 في غزّة خرجت عن الخدمة، وأن المتبقّي منها لا تتوفّر فيها المستلزمات الطبّيّة لمواصلة العمليّات الجراحيّة الحرجة وتوفير العناية المركّزة.

وتابعت: "أكثر من نصف مشافي غزّة خرجت عن الخدمة بسبب شحّ الوقود والهجمات والأجواء غير الآمنة". ولفتت المنظّمة إلى أنّه "من الصعب للغاية إخلاء مستشفى الشفاء في غزّة الّذي يضمّ 700 مريض". وطالبت بوقف إطلاق نار فوريّ، وتوفير الخدمات الصحّيّة والحماية للمدنيّين، واحترام القانون الإنسانيّ الدوليّ.