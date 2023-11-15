القدس: الاحتلال يحاصر منزل عائلة الشهيد خيري علقم تمهيدا لتفجيره

أغلقت سلطات الاحتلال منزل عائلة علقم في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمه، علما أن الشهيد علقم نفذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "النبي يعقوب"، وأسفرت عن 7 قتلى مستوطنين.

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزل الشهيد خيري علقم (21 عاما) في حي رأس العمود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، وأخلت العمارة السكنية الذي يتواجد به المنزل وذلك تمهيدا لتفجيره، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

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واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة سلوان برفقة المعدات والآليات وخبراء المتفجرات والفرق الهندسية، وحاصرت عمارة سكنية تقطنها عائلة الشهيد علقم وأخلت ساكنيها بالكامل وسكان البنايات والمنازل المجاورة، وشرعت بالتجهيز لتفجيره، بعد صدور قرار من قائد شرطة الاحتلال في القدس بهدمه.

وانتشرت قوات الاحتلال في الحي بالكامل ووزعت منشورات طالبت فيها "عدم الخروج في المنازل، لحين الانتهاء من عملية تفجير لأحد المنازل".

ويقع منزل عائلة الشهيد خيري علقم في الطابق الثالث، ضمن بناية سكنية مكونة من 4 طوابق.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي رأس العامود في بلدة سلوان، حيث اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين.

يذكر أن سلطات الاحتلال أغلقت منزل عائلة علقم في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمه، علما أن الشهيد علقم نفذ يوم 27 كانون الثاني عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "النبي يعقوب"، وأسفرت عن 7 قتلى مستوطنين.