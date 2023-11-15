78 معتقلا الأربعاء و2650 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

كثف الاحتلال من عمليات الاعتقال التي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية، وشكلت عملية استهداف الطلبة عبر الاعتقال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة والثابتة لدى الاحتلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء، 78 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 17 فتاة (طالبات جامعيات) من الخليل، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، رام الله، جنين، طولكرم، نابلس، والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، ومصادرة الهواتف، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حد التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال ومع تصاعد حملات الاعتقال بشكل غير مسبوق، كثف من عمليات الاعتقال التي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية، وشكلت عملية استهداف الطلبة عبر الاعتقال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة والثابتة لدى الاحتلال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 2650 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.