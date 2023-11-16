الحرب على غزة: الاحتلال يقتحم مجددا مجمع الشفاء ويمدر منزل هنية

تتواصل المعارك البرية بين قوات جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في عدة محاور بالقطاع، بينما تشهد التحركات بشأن عقد صفقة تبادل للأسرى بوساطة قطرية أميركية دفعة جديدة، قد تفضي إلى هدنة مؤقتة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي من الجهة الجنوبية، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحامه من قبل الوحدات الخاصة ومحاصرته بالدبابات.

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يأتي ذلك، في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، على المخيمات في النصيرات والمغازي، وطال القصف مجموعات من النازحين على شارع صلاح الدين ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات.

ونفذ طيران الاحتلال في ساعات الصباح الباكر سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية وقصف مدفعي شمال وشرق غزة، حيث طال القصف العديد من المساجد في منطقة خانيونس.

وطالت الغارات الإسرائيلية منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث تم استهدافه وتدميره بعد أن تم اقتحامه وزعم جيش الاحتلال مصادرة أسلحة منه ووثائق، علما أن هنية يتواجد في الخارج منذ سنوات.

وتتواصل المعارك البرية بين قوات جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في عدة محاور بالقطاع، بينما تشهد التحركات بشأن عقد صفقة تبادل للأسرى بوساطة قطرية أميركية دفعة جديدة، قد تفضي إلى هدنة مؤقتة.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا جراء الغارات الإسرائيلية 74 مسجدا، و162 مسجدا تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وتواجه وزارة الصحة في غزة لليوم الرابع على التوالي صعوبات في تحديث أعداد الشهداء والضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات القطاع، وبحسب آخر إحصاءات للصحة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.