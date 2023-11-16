اقتحامات لقوات الاحتلال في الضفة والقدس: مواجهات وإصابات بالرصاص

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامات نفذتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أسفر عن وقوع إصابات في عدة مناطق.

من مكان إصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال في بيتا

اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع مواجهات وإصابات خلال التصدي لآليات الاحتلال وقواته في محاور اقتحاماتها.

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في جنين، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال رافقتها جرافات عسكرية المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم.

وفي دير نظام غرب رام الله، أصيب شاب بجروح إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبته، إذ أفيد بتعرض المركبة لأكثر من عيار ناري.

وفي التفاصيل، فإن الشاب أصيب بشظايا الزجاج المتطاير بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة كان يقودها وسط البلدة خلال اقتحامها من قبل قوة راجلة.

وفي بيتا جنوب نابلس، أصيب 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالبلدة.

وفي بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في قدمه خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الغربية.

وفي بورين جنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحام قوة راجلة منها للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين وممتلكاتهم.

وفي فرعون جنوب طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في أحيائها وتحديدا الحي الغربي، واعتلت أسطح عدد من البنايات في المنطقة.

وفي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة القدس وتحطيم محتويات مجلس الطلبة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى مجلس الطلبة وحطمت ممتلكات للكتل الطلابية وصادرت جزءا منها.

وبحسب مصادر طبية، فإن طالبين على الأقل أصيبا خلال اعتداء قوات الاحتلال على الطلبة المتواجدين في محيط الجامعة وداخلها خلال عملية الاقتحام.