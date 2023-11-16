تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة وأخذ قياسات منزل أسيرين في جنين

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات ودارت اشتباكات في بعض المناطق، فيما بلغ عن اعتقالات طالت العشرات بينهم مجموعة من الأسرى المحررين، في وقت أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل أسيرين في جنين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منزل يحيى مساد، والد الأسيرين الشقيقين عبد الرحمن وعبد العزيز مساد، في بلدة كفر دان قضاء جنين شمال الضفة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه، بعد حملة تفتيش وتحريب لمحتويات المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب اعتقال الشاب محمد نضال فيصل مرعي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في كفر دان.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال أشقاء المطارد بلال ذياب بعد تفتيش منازلهم في بلدة كفر راعي، قضاء جنين، وهم: حسام وعصام وهشام ونظام ذياب، كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة أيضا، محمد وليد جوابرة، محمد ياسر شيخ إبراهيم.

وجاء في بيان كتائب القسام في جنين: "خاض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال المقتحمة لقرية كفردان واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

ودارت اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس، فيما أطلق مسلحون النار باتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا من مدينة دورا والقرى المحيطة بها، حيث تم اعتقال كلا من: رامي محمود الرجوب، والدكتور سليم الرجوب، وأنس مفيد أبو زعنونة، ورزان عبد العزيز الشحاتيت، وعدي إبراهيم الشراونة، وحسام أبو رأس، ومفيد أنس حمدان.

وشملت اعتقالات الاحتلال في دورا أيضا: أحمد سلامة أبو رأس، وإبراهيم العمايرة، قصي ومنيف وعبد الرحمن حمدان، وفراس وحسين طبيش، وأمين الصوص، والناشط جهاد الشحاتيت أبو يعرب.

ومن محافظة رام الله، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين: بليغ البرغوثي من منزله في بلدة كوبر، وياسر الصوص من منزل عائلته في قرية أبو شخيدم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين شمس أبو حصين، وآدم حازم، عقب توقيف دراجة نارية في شارع عين السلطان بمدينة أريحا.

وفي محافظة قلقيلية، طالت الاعتقالات، الشبان: شهاب أحمد الطويل، الشقيقان إسلام وأسعد أمين الطويل، وأدهم عز الدين الطويل، ومحمد رضوان الطويل، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة فرعتا.

واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من بلدة إماتين، شرقي قلقيلية، وهم: عز الدين بري، وبكر بري، وزيد بري، وأنس بري، وجواد بري، وحذيفة غانم، وإبراهيم حسام، وفايز نصر صوان، وإبراهيم رشاد صوان.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: كرم غسان عويس، ونظمي عويس، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اللبن الشرقية، والشاب محمد خلدون صبيح من بلدة قصرة، وهاني غالب ظاهر من بلدة ياصيد.