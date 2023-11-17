الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل

أعلن في قطاع غزة عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي واصل قصف عدة مناطق في قطاع غزة، وخصوصا حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأوضحت أن شمال قطاع غزة تعرض، فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي "عنيف"، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا، شمالي القطاع.

وأضافت أنه قُتل 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء الخميس، "في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم جباليا.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا "عزبة ملّين" في جباليا، "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وأكدت أنه قُتل ثلاثة مواطنين في وقت لاحق، إثر غارة إسرائيلية على منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

كما تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.