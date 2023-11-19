الأغذية العالمي: هناك عائلات في غزّة تظلّ بلا طعام لأيّام

"بسبب ندرة الوقود المتاح، يمكن لعدد قليل من الشاحنات توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى العائلات في غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام"...

كشف برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أن "عددا قليلا من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام".

وكتب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تدوينة على حسابه عبر منصة " إكس": "بسبب ندرة الوقود المتاح، يمكن لعدد قليل من الشاحنات توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى العائلات في غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام".

وأضاف: "فرقنا تتواجد على الأرض وتقوم بالإشراف على حركة شاحنات الغذاء، إلا أن الأمر يزاد صعوبة مع طقس اليوم السيئ، واشتداد برد الشتاء".

وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد دعا إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب على قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تورك إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

ولليوم 44 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.