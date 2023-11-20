الحرب على غزة: شهداء وإصابات بقصف المشافي ومراكز الإيواء

شنت المقالات الإسرائيلية سلسلة غارات فيما قصف الدبابات المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، حيث أوقعت الغارات والقصف عشرات الجرحى والإصابات جميعهم من المدنيين.

كثف الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، غاراته على المشافي ومراكز إيواء النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ 45 للحرب الإسرائيلية على غزة.

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وشنت المقالات الإسرائيلية سلسلة غارات فيما قصف الدبابات المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، حيث أوقعت الغارات والقصف عشرات الجرحى والإصابات جميعهم من المدنيين.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات من جيش الاحتلال حصار مجمع الشفاء الطبي، وقال مسؤول طبي بمستشفى الشفاء، إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية، ويستخدمهم دروعا بشرية.

وصعد الطيران الإسرائيلي من استهدافه للمستشفى الإندونيسي، وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد عدد من النازحين والإصابات من المرضى والطواقم الطبية في استهداف المستشفى من مدفعية الدبابات.

واستهدف قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصلا بالتزامن مع إطلاق نار مكثف، المستشفى الإندونيسي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف.

وتنتشر دبابات إسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار على المستشفى، وتستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى بإطلاق النار المباشر.

وطال القصف الإسرائيلي مراكز إيواء النازحين، ومدرسة الكويت القريبة من المستشفى الإندونيسي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى بين النازحين.

ووصلت عشرات جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إثر سلسلة غارات شنها الاحتلال فجرا، استهدفت مخيمي البريج والنصيرات.

وشهدت مناطق شرق رفح جنوب القطاع استهدافات عنيفة من طائرات الاحتلال، واستشهاد وإصابة العشرات بقصف مربعات سكنية ومنزلين لعائلتي أبو شلوف وضهير قرب مستشفى النجار.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات أكثر من 30 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف مفقود، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ووزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، مقتل جنديين، وكلاهما من لواء "المظليين"، باشتباكات شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإسرائيليين من الجنود والضباط إلى 67 منذ بدء التوغل البري في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما بلغت حصيلة قتلى الجيش 385 جنديا وضابطا منذ بدء الحرب على غزة ومعركة "طوفان الأقصى".