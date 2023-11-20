2960 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، نابلس، رام الله، القدس، وطولكرم، وأريحا، رافقها عمليات تنكيل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 38 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الفتاة دانيا حناتشة طالبة في جامعة بيرزيت، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقا، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة في محافظة طولكرم.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، نابلس، رام الله، القدس، وطولكرم، وأريحا، رافقها عمليات تنكيل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 2960 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا، ومن اعتقلوا بهدف التحقيق الميداني، وجرى الإفراج عنهم لاحقا.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.