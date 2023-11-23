تصعيد الهدم بمسافر يطا وإخطارات بوقف البناء قرب بيت لحم

أفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في 6 منازل قيد الإنشاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، في وقت صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في مسافر يطا قضاء الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "اللوح" غرب البلدة وأخطرت بوقف البناء في ستة منازل، عُرف من أصحابها: شادي عيسى دعدوع، وعماد حسن أبو صرة.

وصعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في بلدة الخضر، خاصة في منطقة "أم ركبة"، من خلال إخطارات هدم المنازل ووقف العمل فيها، كذلك إغلاق الطرق، وهدم الغرف الزراعية، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

يأتي ذلك، فيما صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في الضفة، وأمس الأربعاء، هدمت جرافات الاحتلال ستة مساكن وحظيرة أغنام في مسافر يطا قضاء الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة ستة مساكن من الصفيح وحظيرة أغنام، في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود للمواطنين إسحق محمود الجبارين، وإبراهيم جبرين الجبارين، وتؤوي ما يقارب 20 شخصا أصبحوا في العراء، بعد هدم مساكنهم.

وأضاف الجبور، أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستعمرة "أفيجال" المحاذية للقرية، والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

وناشد المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.