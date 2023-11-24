الحرب على غزة: الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي وبدء سريان الهدنة الإنسانية

بدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة اليوم الجمعة، الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة عصرا.

بدأت، صباح اليوم الجمعة، الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في كافة مناطق قطاع غزة، ولمدة 4 أيام، تشهد وقفا كاملا لإطلاق النار.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل و حركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ولدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى نحو 239 إسرائيليا أسرتهم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 امرأة ومئات المرضى والجرحى.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لأنحاء قطاع غزة قبل ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة المؤقتة، إذ شهد مخيم جباليا شمالي القطاع، والنصيرات في الوسط، وخان يونس ورفح في الجنوب قصفا مكثفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات عدة.

واستمرت المعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال على أكثر من محور وجبهة في مدينة غزة، في جحر الديك وحي الشيخ رضوان، إضافة لمحاور توغل الجيش الإسرائيلي في بيت حانون، شمالي القطاع.

وبلغ عدد الشهداء 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بينما لا يزال نحو 7 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، إما تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات أو ما زال مصيرهم مجهولا، كما تجاوز عدد الجرحى 36 ألفا.

وكان مستشار رئيس الوزراء المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أعلن أن الهدنة في قطاع غزة تبدأ اليوم الجمعة، الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، وأضاف أن تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين سيتم حوالي الساعة الرابعة عصرا.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وأكدت أن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا، أقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت امرأة جريحة، بصورة وحشية، وجرحت ثلاثة آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وقالت مصادر صحية إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين بداخله.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات "مخيم 2" وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، عشرة مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة خضر في مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.