مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

ضغوط أميركية لتمديد هدنة الأربعة أيام في قطاع غزة المحاصر، مقابل الإفراج عن مزيد من الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة؛ كابينيت الحرب يجتمع لمناقشة هذه المسألة؛ مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقتها على تمديد الهدنة بين 2-4 أيام.

يجتمع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، الليلة، لبحث إمكانية "تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

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جاء ذلك وسط تقارير عن جهود دبلوماسية حثيثة يبذلها الوسيطان القطري والمصري في محاولة لتمديد اتفاق الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي وتستمر 4 أيام تنتهي يوم غد، الإثنين، على أن تتواصل الهدنة لعدة أيام مقبلة، الأمر الذي يحظى بدعم الرئيس الأميركي، جو بايدن.

واتُّفق خلال هدنة مدّتها أربعة أيام تم التوصل إليها بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتحدة، على أن تفرج حماس عن 50 من الرهائن الإسرائيليين، بعضهم من حمَلة جنسيات مزدوجة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال على أربع دفعات.

الجمعة، أُفرج عن 24 رهينة - 13 إسرائيليًا بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفيليبيني لم يكونوا جزءًا من الاتفاق - و39 أسيرًا فلسطينيًا. والسبت، أُفرج عن 17 رهينة - 13 إسرائيليًا بالإضافة إلى أربعة تايلانديين لم يكونوا جزءًا من الاتفاق - و39 أسيرًا فلسطينيًا، ومساء اليوم، أفرج عن 17 رهينة - 13 إسرائيليا بالإضافة إلى ثلاثة تايلنديين وروسي يحمل الجنسية الإسرائليية لم يكونوا جزءًا من الاتفاق - و39 أسيرًا فلسطينيًا.

وينص الاتفاق على وقف الأعمال القتالية ليوم إضافي مقابل الإفراج الإضافي عن كل 10 رهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، فيما أعرب الرئيس الأميركي، بايدن، مساء الأحد، عن امله أن تستمر هدنة الأيام الاربعة إلى "ما بعد غد" الإثنين، موعد انتهائها.

وقال الرئيس الأميركي في خطاب في ماساشوستس تطرق فيه إلى الإفراج عن طفلة أميركية كانت رهينة في غزة، إن "هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها الى قطاع غزة.

بدوره، أكد مصدر مقرب من حركة حماس، تحدث لوكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، موافقة الحركة على تمديد الهدنة مع إسرائيل "بين يومين وأربعة أيام". وقال المصدر إن "حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام".

وأضاف "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

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