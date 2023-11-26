7 شهداء خلال ساعات بالضفة: شهيدان و8 إصابات في جنين ونابلس

في مخيم جنين، استشهد القيادي في كتيبة جنين أسعد علي الدمج، وأصيب 8 شبان بجروح متفاوتة، وذلك إثر إصابتهم بقصف صاروخي استهدف منزلا بالمخيم فجر اليوم الأحد، لترتفع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها خلال الساعات الأخيرة إلى 5 شهداء.

استشهد فلسطينيان وأصيب 8 شبان على الأقل بجروح متفاوتة بنيران الاحتلال فجر اليوم الأحد في الضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال ساعات إلى 7 شهداء.

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة والقدس في موجة التصعيد الحالية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 239 شهيدا، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

في مخيم جنين، استشهد القيادي في كتيبة جنين أسعد علي الدمج، وأصيب 8 شبان بجروح متفاوتة، وذلك إثر إصابتهم بقصف صاروخي استهدف منزلا بالمخيم فجر اليوم الأحد، لترتفع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها خلال الساعات الأخيرة إلى 5 شهداء.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت شهيدا وتعاملت مع 8 إصابات في القصف الجوي على مخيم جنين إحداها إصابة خطيرة.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام أبو بكر عن وصول 4 إصابات إلى المستشفى إحداها خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم جنين.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل اليوم الأحد حدادا على أرواح شهداء جنين و مخيمها.

الشهيد عدي مصباح صنوبر

أما في بلدة يتما قضاء نابلس، استشهد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما) فجر اليوم الأحد، بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال خلال اقتحام قرية يتما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

وفي ساعات الليل المتأخرة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامه مدينة جنين، واندلاع اشتباكات مع المسلحين.

وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، أن استشهاد الشبان عمار محمد أبو الوفا (17 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) ومحمد محمود صبيحات (27 عاما) من اليامون، كما وصلت إلى المستشفى 6 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة بحالة حرجة. فيما أعلنت "الهلال الأحمر" نقل الشهيد محمود أبو الهيجاء (21 عاما) بالقرب من المنطقة الواقعة قرب مسجد طوالبة إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، استشهاد فت فلسطيني برصاص الاحتلال، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطن في مدينة البيرة. مبينة أن "شهيد البيرة" هو الطفل محمد رياض صالح (16 عاما).