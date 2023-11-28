الاحتلال يهدم 3 منازل قرب الخليل ويشرد 30 فلسطينيا

داهمت قوات الاحتلال تجمع ياقين ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزل عائلة إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، بزعم عدم الترخيص، حيث تبلغ مساحته 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3منازل مأهولة في محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، وتسبب عملية الهدم بتهجير 30 فردا من المنازل المهدمة.

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وداهمت قوات الاحتلال تجمع ياقين ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزل عائلة إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، بزعم عدم الترخيص، حيث تبلغ مساحته 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا.

يشار إلى أن عائلة إيهاب هارون ادعيس، تلقت سابقا إخطارا من سلطات الاحتلال بالهدم مع منازل أخرى بالمنطقة بحجة البناء دون ترخيص.

وداهمت قوات الاحتلال قرية الديرات شرق يطا جنوبا، وهدمت منزل عائلة طلال ياسر العدرة، المكون من طابقين، والذي تبلغ مساحته 260 مترا مربعا، ويقطنه خمسة أفراد.

وحطمت قوات الاحتلال عددا من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل.