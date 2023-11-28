الهدنة بغزة تدخل يومها الخامس: 50 أسيرة تضاف لصفقة التبادل

بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة التبادل، في وقت تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

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وفي اليوم الـ 53 للحرب الإسرائيلية على غزة، يرقب الجميع المرحلة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين الذين اتفقت حماس وإسرائيل على إضافتهما الى أيام هدنة الأيام الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية مصرية وأميركية.

وبعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأدرجت الحكومة الإسرائيلية الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث، ضمن قائمة الـ 50 أسيرة فلسطينية التي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية، حيث اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ويأتي إدراج أسماء الفتيات المعتقلات من البلدات العربية، رغم تحذيرات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أن "قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى، ولذلك ممنوع منعا باتا أن نسمح بدمج أسمائهن في قائمة أسماء الأسرى".

وأفرجت السلطات الإسرائيلية بعد منتصف الليل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وتضم هذه الدفعة 30 طفلا و3 أسيرات فلسطينيات، وذلك بعد أن أفرجت حماس عن 11 محتجزا إسرائيليا في غزة.