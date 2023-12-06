الحرب على غزة تدخل الشهر الثالث: غارات مكثفة واشتباكات ضارية

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الثالث، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوباً، في قوت تواصل فصائل المقاومة التصدي لتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في اليوم الـ 61 للحرب على غزة، غاراته وقصفه المكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.

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ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الثالث، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوبا، في وقت تواصل فصائل المقاومة التصدي للتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.

وأقدمت قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة على إخلاء مستشفى كمال عدوان بالقوة بعد إخراجه عن الخدمة في تكرار لسيناريو مجمع الشفاء.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.