اشتباكات ومواجهات باقتحام الاحتلال مدن ومخيمات بالضفة

نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة، طالت عشرات الفلسطينيين، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

تواصلت الاشتباكات والمواجهات في عدة مدن ومخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، تصديا لقوات الاحتلال التي نفذت فجر اليوم الخميس، اقتحامات واسعة في مختلف المحافظات بالضفة.

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يأتي ذلك، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة، طالت عشرات الفلسطينيين، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محفظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل خلال تم مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال طولكرم على عدة دفعات ومن عدة محاور، وانتشرت في عدد من الشوارع وحاصرت مستشفى ثابت ثابت الحكومي، كما نشرت القناصة في العديد من البنايات.

واستهدف مسلحون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع أثناء تقدمها باتجاه مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات في حي النصر داخل المخيم، وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف.

كما استهدف مسلحون جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من أكتر من محور، فيما تسللت قوة خاصة داخل البلدة القديمة، واندلعت النيران بمركبة داخل البلدة القديم تزامنا مع اقتحام القوة الخاصة التي قامت بمحاصرة أحد المنازل في حارة الحلبة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال مكتبة "روكيت" خلال اقتحام مدينة رام الله فجر اليوم، علما أن المكتبة يملكها الأسير أشرف البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من عمال غزة القاطنين في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

واهمت قوات الاحتلال عمارة كمال سلامة في الحي الشرقي للبلدة، واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة من شققهم السكنية.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين خلال اقتحامها بلدة ترقوميا، كما داهمت عددا من المنازل والمحال التجارية خلال اقتحامها مدينة الخليل.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا، واعتقلت الشقيقين حميدان وعبد جمال ارطيش، عقب مداهمة منزلهما في منطقة الصحرا وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والمحال التجارية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، ومنعت تنقل الفلسطينيين، وأوقفت مركباتهم وقامت بتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة رابا شمال شرق جنين، وآخر من مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحامها قرى وبلدات في المحافظة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي حسن سيلاوي من رابا، وذلك بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، فيما اعتقلت الشاب أحمد أبو طبيخ من مخيم جنين أثناء تواجده على الشارع الالتفافي بالقرب من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات سيلة الظهر، العطارة، عرانة، الجلمة، فقوعة، العرقة، وزبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة جمعة الرشايدة، بأن قوة من جيش الاحتلال مكونة من أربع دوريات اقتحمت القرية وتمركزت وسطها ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المركبات وفتشتها.

وأضاف الرشايدة أن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن مبارك محمد رشايدة، قبل أن يطلقوا سراحه في منطقة البقعة بعيدا عن القرية.