الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف خدماتنا في شمال غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف مركز إسعاف الجمعية في محافظة شمال غزة عن العمل، بفعل نفاد الوقود الخاص بمركبات الإسعاف، وخروج المستشفيات العاملة في شمال القطاع عن الخدمة.

من منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة، الأسبوع الماضي (Getty Images)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توقف خدماتها في محافظة شمال غزة، وإجلاء طاقم محطة الإسعاف، "بعد منع الاحتلال الإسرائيلي للطواقم العاملة في الاستجابة للنازحين والحالات الإسعافية".

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جاء ذلك بيان نشر على موقع الجمعية حول تقرير استجابة طواقمها من تاريخ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حتى 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وذكر البيان أن من تحديات العمل التي تواجهها الجمعية: "نفاد الوقود الخاص بمستشفى الأمل وفرع الجمعية في خانيونس (..) مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه الطواقم العاملة في الاستجابة للنازحين والحالات الإسعافية".

وأشار أيضا إلى "توقف خدمات الجمعية في محافظة غزة، حيث تم إجلاء طواقم العمل المختلفة في مقر الجمعية ومستشفى القدس، بالإضافة إلى طاقم محطة إسعاف غزة بعد منع الاحتلال للطواقم من الاستجابة للحالات الإنسانية".

كما لفت إلى "توقف العمل في مستشفيات مدينة غزة وعلى رأسها مستشفيي القدس والشفاء، وانهيار منظومة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع نتيجة الاستهداف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود ونقص الكوادر الطبية، مما ينذر بزيادة حجم الكوارث".

وشددت على أن "نفاد الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، ومع إغلاق معبر رفح البري وتوقف إمدادات الوقود وانقطاع المياه، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية تؤثر على معظم القطاعات الحيوية".

ويعيش سكان قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية، فاقمها شح في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى الوقود الذي تحدد إسرائيل دخوله إلى القطاع بكميات لا تسمح حتى بعمل المرافق الحيوية والمستشفيات.