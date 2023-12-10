الحرب على غزة: شهداء وإصابات ومعارك ضارية بخانيونس وجباليا

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال، والنساء وكبار السن.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ 65، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على المناطق السكنية في خانيونس ومخيم جباليا، في وقت تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات بين المسلحين وقوات الاحتلال على عدة محاور في خانيونس.

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وتصدت فصائل الفلسطينية المسلحة للتوغلات البرية لقوات الاحتلال، حيث دارت معارك في عدة محاور أبرزها في خانيونس ومعسكر جباليا.

يأتي ذلك، فيما شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق في جنوب خانيونس بحزام ناري بعشرات الغارات التي استهدفت الطريق بين خانيونس ورفح.

وواصلت حصيلة الشهداء الارتفاع، وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن جثث 133 فلسطينيا على الأقل نقلت إلى المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي آخر حصيلة نشرتها الوزارة الفلسطينية، مساء السبت، أفادت باستشهاد 17700 شخص في قطاع غزة، معظمهم نساء وأطفال، و48 ألفا و780 جريحا، منذ بدء الحرب.