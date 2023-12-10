تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يقصف منزلين بطوباس

في مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وذلك بعد اقتحام البلدة ومداهمة عشرات المنازل، فيما طالبت القوات سكان منزلين في البلدة بإخلائهما قبل قصفهما بالصواريخ الحارقة، ما أدى إلى احتراق أحد المنزلين بعد استهدافه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما قصفت قوات الاحتلال بصواريخ حارقة منزلين في مدينة طوباس.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بالضفة والقدس، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وذلك بعد اقتحام البلدة ومداهمة عشرات المنازل، فيما طالبت القوات سكان منزلين في البلدة بإخلائهما قبل قصفهما بالصواريخ الحارقة، ما أدى إلى احتراق أحد المنزلين بعد استهدافه.

واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في البلدة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من المدينة وشرعت بمداهمة بعض المنازل، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لمدينة طوباس بالسواتر الترابية.

واعتدت قوات الاحتلال على ممتلكات الفلسطينيين في البلدة، وأحدثت خرابا كبيرا في البنية التحتية.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس، كما اقتحمت آليات الاحتلال حاجز بيت فوريك جنوب شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن فتى أصيب بالرصاص، وشابا أصيب بشظايا برصاص الاحتلال في الفخذ خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأصيب، فجر اليوم الاحد، شاب برصاص الاحتلال بالقدم خلال اقتحام بلدة عصيرة قضاء نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط انتشار مكثف في محيط المباني القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتاة حليمة إيهاب أبو صالحية من حي "الجبل الشمالي" في نابلس، والشاب أسعد نصر الله من مخيم عسكر الجديد، وثائر عامر من بلدة كفر قليل.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مراد سامي جبرين، شقيق الشهيد عيسى جبرين، بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني وإيهاب الشوعاني، بعد اقتحام منزليهما في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة.