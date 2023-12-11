الاحتلال يهدم منزلا بالخليل ومستوطنون يهاجمون المزارعين قرب نابلس

منذ مطلع العام 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة بني نعيم شرق الخليل، بذريعة البناء دون ترخيص، فيما هاجمت عصابات من المستوطنين المزارعين الفلسطينيين قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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وداهمت قوات الاحتلال منطقة ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت منزلا جاهزا للسكن مكونا من طابقين وتبلغ مساحة 200 متر مربع، وتعود ملكيته لعائلة عادل بركات مناصرة.

ومنذ مطلع العام 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

يأتي ذلك، فيما واصلت عصابات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على المزاعرين الفلسطينيين، حيث هاجم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب الفلسطينيين وحملهم على مغادرة أراضيهم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، ما مجموعه 333 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستوطنات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.