مئات المعتقلين في جنين ومخيمها: 4400 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في محافظة جنين ومخيمها، التي تتعرض لعدوان شامل، فمنذ بدء العملية العسكرية صباح الثلاثاء الماضي ، وحتى صباح اليوم الخميس،، فإن الاحتلال اعتقل المئات من الفلسطينيين، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم لتحقيق ميداني وعمليات تنكيل في معسكر (سالم).

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وفي ضوء استمرار العملية العسكرية، وحملات الاعتقال، لم يتسن للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من أعداد المعتقلين بدقة في محافظة جنين ومخيمها، علما أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وفي بقية محافظات الضفة اعتقل الاحتلال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الخميس، 17 فلسطينيا، بينهم فتاة من الخليل، وأسرى سابقون، وقد تركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طوباس، بيت لحم، القدس، نابلس، ورام الله. بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية كما يجري في محافظة جنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 4400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، أو من اعتقلوا وتعرضوا لتحقيق ميداني، علما أنه وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيا، ثم تفرج عنهم لاحقا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، وهي متحركة بشكل يومي بسبب استمرار حملات الاعتقال.