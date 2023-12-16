متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أميركية نصرة لغزة

"مجموعات شبابية ترفع يافطات تطالب بالحرية لفلسطين وايقاف الحرب على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة وعلى شاحنات اعلانات متحركة تسير وسط المدن للتأثير على الرأي العام الأميركي"

يواصل محتجون في عدة مدن أميركية اغلاق شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأميركية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

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وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس انجلوس (بالقرب من مطار LAX الدولي)، وهيوستن على ايقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم)، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأميركيين"، للتحرك لإنقاذه.

وفي السياق، رفعت الكثير من المجموعات الشبابية يافطات تطالب بالحرية لفلسطين، وايقاف الحرب، على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة، ونشروا ايضًا صورًا لمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، على "شاحنات اعلانات متحركة" تسير وسط المدن، للتأثير على الرأي العام الأميركي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.