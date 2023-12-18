الحرب على غزة: معارك ضارية في محاور التوغل وحصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي ترتفع إلى 458

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 73، تتواصل المعارك الضارية والاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل ما أوقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية بين جرحى وقتلى.

واصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، شن الغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية قصف المناطق المأهولة بما في ذلك المستشفيات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

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يأتي ذلك، وسط حديث عن توجه إسرائيلي لبحث صفقة جديدة في ظل تصاعد الضغط من قبل أهالي المحتجزين الإسرائيليين، حيث أعطى المستوى السياسي الضوء الأخضر لرئيس الموساد ديفيد برنيع، لبحث صفقة جديدة مع الوسطاء.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 73، تتواصل المعارك الضارية والاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل ما أوقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية بين جرحى وقتلى.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة جنود خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وبذلك ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 458 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 126 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قرابة 19 ألفا، والجرحى أكثر من 51 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.