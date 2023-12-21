شهداء في هجوم للاحتلال استهدف معبر كرم أبو سالم

استشهد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة ومناطق الـ48، بينهم مدير المعبر، وفق ما أعلنت سلطات القطاع.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم مدير المعبر.

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وقالت هيئة المعابر ووزارة الصحة في القطاع إن مدير المعبر، بسام غبن، قتل مع آخرين "في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل".

وأكد مصدر طبي إن "قصفا إسرائيليا استهدف معبر كرم أبو سالم، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم مدير المعبر، غسان غبن".

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح الحدودي مع مصر.

استشهاد مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن و3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف معبر #رفح pic.twitter.com/u90lWJhdA2 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2023

والجمعة الماضية، وافقت إسرائيل على إعادة فتح كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستخدامه في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة "مؤقتا" كخط إمداد ثاني بجانب معبر رفح.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.