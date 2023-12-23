78 يوما من الحرب على غزة: "الناس يواجهون الجوع ويبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء"

تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، خلال ساعات الليل، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ78، محدثة كارثة إنسانية في القطاع حيث تم تسجيل نحو 20 ألف شهيدا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، خلال ساعات الليل، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وذكرت تقارير أميركية أن إسرائيل استخدمت مئات القنابل من طراز "MK-84" ذات القوة التدميرية العالية في مناطق صنفتها "آمنة" للمدنيين بقطاع غزة الفلسطيني، بعد حصول إسرائيل عليها من واشنطن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادا إلى تحليل الأدلة البصرية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، إن "إسرائيل استخدمت قنابل MK-84، إحدى أكبر القنابل وأكثرها تدميرا في مناطق صنفتها آمنة، للمدنيين في الأسابيع الستة الأولى من إطلاق هجماتها على غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "تحليل الحفر الضخمة المتشكلة جراء سقوط القنابل على مناطق في جنوب غزة، حيث تبين بعد مسح صور الأقمار الصناعية أن قُطر كل حفرة يزد عن 12 مترا".

وبحسب خبراء الذخائر، لا تتشكل حفر بهذا الحجم في التربة الرميلة الخفيفة في غزة إلا إذا تم استخدام قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل.

في حين كشفت عمليات المسح عبر الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة عن 208 حفر بالمنطقة، مع احتمال ارتفاع عدد تلك الحفر نظرا لمحدودية صور الأقمار الصناعية.

وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد تأجيل الجلسة مرارا وخضوع مشروع القرار لتعديلات أميركية.

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